Климатологи назвали 21 июля самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха на поверхности этого дня достигла 17,09 градуса по Цельсию

Иллюстративное фото: Will Oliver/EPA

Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем за всю историю наблюдений в мире. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Службу мониторинга климата Европейского Союза Copernicus.

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По информации климатологов, глобальная средняя температура воздуха на поверхности этого дня достигла 17,09 градуса по Цельсию. Это незначительно выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года в 17,08 градуса по Цельсию.

Служба мониторинга климата ЕС подтвердила Reuters, что 21 июля был побит рекорд среднесуточной температуры, фиксирующийся с 1940 года. В 2023 году рекорд был побит четыре дня подряд, с 3 по 6 июля, когда изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, привело к экстремальной жаре в Северном полушарии, пишут журналисты.

Каждый месяц, начиная с июня 2023 года (13 месяцев подряд), теперь считается самым жарким на планете с начала ведения наблюдений по сравнению с соответствующим месяцем предыдущих лет, рассказали климатологи.

В материале Reuters говорится, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий с момента начала наблюдений, поскольку изменения климата и закончившийся в апреле природный погодный феномен Эль-Ниньо привели к тому, что в этом году температура воздуха стала еще выше.

СПРАВКА. Эль-Ниньо переводится с испанского как "ребенок", "мальчик". Это характерное для экваториальной зоны Тихого океана экстремально теплое значение температуры воды и атмосферного давления. Феномен Эль-Ниньо заключается в резком повышении температуры (на 5-9 градусов по Цельсию) поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (в тропической и центральной частях) на площади около 10 млн квадратных километров.