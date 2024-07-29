Польшей пронесся ураган: часть страны – без электричества, спасателей вызывали 2800 раз
В Польше в выходные в результате сильных порывов ветра тысячи человек остались без электроэнергии. Об этом сообщило Польское радио со ссылкой на государственную пожарную службу.
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Спикер государственной пожарной службы Кароль Кежковский рассказал, что спасатели выезжали на вызовы более 2800 раз. В результате непогоды один человек погиб, двое травмированы.
Наибольшее количество инцидентов зафиксировали в Мазовецком и Варминско-Мазурском воеводствах, отметил Кежковский. Также спасатели выезжали на вызовы из-за непогоды в Куявско-Поморском, Лодзинском воеводствах и Подляшье.
После урагана на Подляшье примерно 10 000 потребителей остаются без электроэнергии. Как рассказали в Польской энергетической группе, непогода повредила инфраструктуру.
Синоптики предупредили, что сильный ветер в северо-восточных районах будет сохраняться до полуночи.
- Reuters писало, что воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем за всю историю наблюдений в мире. Средняя температура воздуха на поверхности этого дня достигла 17,09 градуса по Цельсию.
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