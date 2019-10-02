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В полиции рассказали о ликвидированном в Хотяновке злоумышленнике

В полиции рассказали о ликвидированном в Хотяновке злоумышленнике - Фото
Скриншот с видео
02.10.2019, 19:32

Он, по данным правоохранителей, был организатором попытки похищения приживающего в Киеве гражданина Ирана

По информации полиции, застреленный в ходе спецоперации в Хотяновке гражданин Грузии был организатором попытки похищения гражданина Ирана в Киеве, которая произошла 9 сентября. Об этом на брифинге заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, 9 сентября в Киеве было совершено нападение на гражданина Ирана с целью его похищения для получения выкупа. Тогда потерпевшему удалось убежать. Злоумышленники скрылись.

Погибший в ходе перестрелки с полицией гражданин Грузии, по словам Крищенко, был организатором того нападения. Ранее в Грузии он был неоднократно судим, отбывал наказание. В Украине иностранец был объявлен в розыск.

22 сентября полиция остановила на Оболони автомобиль с тремя гражданами Грузии. Один из них, по словам представителя полиции, открыл по правоохранителям огонь и скрылся, двое других были задержаны.

Позже следователи установили местонахождение этого гражданина в частном секторе Хотяновки. Сегодня утром было принято решение о его задержании.

Крищенко рассказал, что злоумышленник открыл огонь по полицейским, несмотря на то, что перед штурмом они идентифицировали себя посредством громкоговорителя. У него выявлено три пистолета.

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перестрелка Иран Грузия хотяновка
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