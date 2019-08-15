В правительственном квартале Киева провалился асфальт: фото

Провал асфальта в Киеве (Фото: Информатор)

В центре Киева в четверг провалился асфальт на проезжей части, образовалась значительная яма. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел прямо в правительственном квартале - на улице Лютеранской. Как уточняет издание, из-за провала пришлось перекрыть среднюю полосу движения. В результате происшедшего пострадавших нет.

В столичном автодоре ситуацию пока не комментируют. В частности, диспетчер корпорации в разговоре с корреспондентом ЛИГА.net отказалась предоставлять информацию о провале. Аналогично отсутствуют сообщения об инциденте на страницах Киевавтодора в социальных сетях.

В Киевтеплоэнерго позже пояснили, что провал произошел из-за повреждения трубы. "Сейчас повреждение локализовано и на месте работает аварийно-восстановительная бригада", - заявили в компании. И добавили, что после завершения всех работ вернут горячее водоснабжение.

Напомним, сегодня утром в Киеве на Лесной дотла сгорела маршрутка.

Ранее в столице возле Севастопольской площади провалился асфальт.

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