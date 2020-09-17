В ресторане в центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие: видео с места происшествия
17.09.2020, 17:24
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Взрыв произошел около 16:00 в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске
В Киеве, в ресторане на Андреевском спуске произошел взрыв, в результате которого пострадали двое людей. Об этом сообщили журналисты в эфире телеканала Украина 24.
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На месте уже работают правоохранители.
Киев оперативный сообщает, что взрыв произошел около 16:00 в ресторане "Канапа" (Андреевский спуск, 19).
По информации издания, произошел взрыв газового оборудования.
Двое пострадавших госпитализированы.
В пресс-службе полиции Киева корреспонденту LIGA.net подтвердили информацию о взрыве и пострадавших, однако точное их количество назвать пока не смогли. В качестве одной из версий полиция рассматривает взрыв газа.
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