В сети пишут о тревоге в Киевской области из-за "мужчины на дельтаплане". ВСУ не в курсе

Фото и видео с человеком на дельтаплане, якобы спровоцировавшим тревогу в Киевской области, не было. В Воздушных силах и КОВА тоже ничего не видели

Дельтаплан (Іллюстративное фото: Flickr.com)

В ряде Telegram-каналов днем 3 июля разогнали информацию, что в Киевской области воздушную тревогу объявили якобы из-за "мужчины на дельтаплане". Собеседники LIGA.net в Воздушных силах и Киевской областной военной администрации не подтвердили это.

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Тревога в Киевской области была объявлена с 13:23 до 14:38.

В 14:05 Воздушные силы сообщили, что в области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику.

Однако ряд местных Telegram-каналов написал о дельтаплане, который якобы перепутали с БпЛА-разведчиком.

Собеседники LIGA.net в ВСУ и КОВА сказали, что не располагают соответствующей информацией. Никаких фото или видео с "мужчиной на дельтаплане" в сети тоже не было, однако "новость" мгновенно породила мемы:

В ночь на 5 июля РФ атаковала Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить все вражеские беспилотники.

В Макаровской общине в Киевской области в результате ночной российской атаки повреждены несколько домов, люди не пострадали.

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