В сети пишут о тревоге в Киевской области из-за "мужчины на дельтаплане". ВСУ не в курсе
В ряде Telegram-каналов днем 3 июля разогнали информацию, что в Киевской области воздушную тревогу объявили якобы из-за "мужчины на дельтаплане". Собеседники LIGA.net в Воздушных силах и Киевской областной военной администрации не подтвердили это.
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Тревога в Киевской области была объявлена с 13:23 до 14:38.
В 14:05 Воздушные силы сообщили, что в области возможна работа ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику.
Однако ряд местных Telegram-каналов написал о дельтаплане, который якобы перепутали с БпЛА-разведчиком.
Собеседники LIGA.net в ВСУ и КОВА сказали, что не располагают соответствующей информацией. Никаких фото или видео с "мужчиной на дельтаплане" в сети тоже не было, однако "новость" мгновенно породила мемы:
- В ночь на 5 июля РФ атаковала Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить все вражеские беспилотники.
- В Макаровской общине в Киевской области в результате ночной российской атаки повреждены несколько домов, люди не пострадали.
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