Воздушные силы сбили ночью все 32 "шахеда"

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 5 июля российская оккупационная армия атаковала Украину 32 дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить все вражеские беспилотники. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его словам, оккупанты запускали беспилотники из районов Курска и Приморско-Ахтарска.

Олещук отметил, что отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Боевая работа проводилась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

4 июля россияне нанесли ракетный удар по Одесскому району – погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура.

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