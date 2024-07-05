Повітряні сили збили вночі всі 32 "шахеди"

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан/Facebook)

У ніч проти 5 липня російська окупаційна армія атакувала Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити всі ворожі безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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За його словами, окупанти запускали безпілотники з районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Олещук зазначив, що відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Бойова робота велась у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

4 липня росіяни завдали ракетного удару по Одеському району – загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.

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