Есть поврежденные дома: какие последствия ночной атаки "шахедами" в Киевской области

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram)

В Макаровской общине в Киевской области в результате ночной российской атаки повреждены несколько домов – люди не пострадали. Об этом сообщил Макаровский председатель Вадим Токарь.

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По его словам, из-за атаки российских "шахедов" в одном из населенных пунктов общины обломками повреждены шесть частных домов и один автомобиль. В зданиях выбиты окна, повреждены двери и крыши. Погибших и пострадавших нет.

Все необходимые службы работают на месте происшествия для фиксации и ликвидации последствий обстрела, акцентировал Макаровский председатель.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины рассказали, что в ночь на 5 июля Россия атаковала Украину 32 ударными дронами типа Shahed-131/136. Силы ПВО сбили все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

В ночь на 4 июля российские военные тоже запускали по Киеву беспилотники. Тогда Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны на подступах к столице – обошлось без жертв и разрушений.

В тот же день полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко рассказал, что украинские защитники после получения противовоздушной системы Patriot успешно перехватили все 20 аэробаллистических ракет "Кинжал", которыми оккупанты атаковали Киев.

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