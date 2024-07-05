Є пошкоджені будинки: які наслідки нічної атаки "шахедами" у Київській області

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram)

У Макарівській громаді у Київській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджені кілька будинків – люди не постраждали. Про це повідомив Макарівський голова Вадим Токар.

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За його словами, через атаку російських "шахедів" в одному з населених пунктів громади уламками пошкоджені шість приватних будинків та один автомобіль. У будівлях вибиті вікна, пошкоджені двері й дахи. Загиблих і постраждалих немає.

Усі необхідні служби працюють на місці події для фіксації та ліквідації наслідків обстрілу, акцентував Макарівський голова.

У Повітряних силах Збройних Сил України розповіли, що в ніч проти 5 липня Росія атакувала Україну 32 ударними дронами типу Shahed-131/136. Сили ППО збили всі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

У ніч проти 4 липня російські військові теж запускали по Києву безпілотники. Тоді Сили протиповітряної оборони знищили дрони на підступах до столиці – обійшлося без жертв та руйнувань.

Того самого дня полковник Повітряних сил ЗСУ Сергій Яременко розповів, що українські захисники після отримання протиповітряної системи Patriot успішно перехопили всі 20 аеробалістичних ракет "Кинджал", якими окупанти атакували Київ.

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