У мережі пишуть про тривогу в Київській області через "чоловіка на дельтаплані". ЗСУ не в курсі

Фото і відео із чоловіком на дельтаплані, який нібито спровокував тривогу у Київській області, не було. У Повітряних силах і КОВА теж нічого не бачили

Дельтаплан (Ілюстративне фото: Flickr.com)

У низці Telegram-каналів удень 3 липня розігнали інформацію, що у Київській області повітряну тривогу оголосили нібито через "чоловіка на дельтаплані". Співрозмовники LIGA.net у Повітряних силах і Київській обласній військовій адміністрації не підтвердили це.

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Тривогу у Київській області було оголошено з 13:23 до 14:38.

О 14:05 Повітряні сили повідомили, що в області можлива робота ППО по ворожому розвідувальному безпілотнику.

Проте низка місцевих Telegram-каналів написала про дельтаплан, який нібито переплутали з БпЛА-розвідником.

Співрозмовники LIGA.net у ЗСУ і КОВА сказали, що не мають відповідної інформації. Ніяких фото або відео з "чоловіком на дельтаплані" в мережі теж не було, проте "новина" миттєво породила меми:

У ніч проти 5 липня РФ атакувала Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити всі ворожі безпілотники.

У Макарівській громаді у Київській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджені кілька будинків, люди не постраждали.

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