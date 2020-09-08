В столичном метро не работают е-билеты и бесконтактная оплата — видео

В результате возле станций начали собираться очереди: пассажирам предлагают воспользоваться другим видом транспорта

Сегодня в Киеве в метро произошел "электронный" коллапс — на всех станциях перестали работать электронные билеты, а также стало невозможным оплатить проезд при помощи беспроводной технологии NFC, сообщает dtp.kiev.ua.

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Вначале пассажиров по громкой связи призывали воспользоваться ранее приобретенными талонами или другим, наземным видом транспорта, а после на некоторых станциях — начали пропускать бесплатно.

В результате сбоя в работе электронной системы возле станций, а также касс и терминалов начали выстраиваться длинные очереди.

В киевском метрополитене в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, которая сложилась, отправили к пресс-секретарю, связаться с которым не удалось.

Видео: Facebook/Київ Інформ

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Дарья Мостовая

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