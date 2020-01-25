В суд направлено обвинение против замглавы Киевзеленстроя

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Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт против заместителя гендиректора КП Киевзеленстрой, экс-директора подрядной организации и его пособника в деле о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка Партизанская Слава в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. Замгендиректора Киевзеленстроя, не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы, а потом на их основании перечислил подрядной организации 14 млн грн.

Экс-директору подрядной организации и пособнику грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Чиновника Киевзеленстроя обвиняют в служебной халатности, ему грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

26 июня 2019 г мэр Киева Виталий Кличко после проверок уволил директора коммунального объединения Киевзеленстрой Наталью Белоусову и еще двоих чиновников.