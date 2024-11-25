В Святошинском районе Киева произошла авария на объекте газоснабжения: без газа 500 домов

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В понедельник, 25 ноября, в Святошинском районе столицы произошла авария на объекте газоснабжения. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По данным КГГА, без газа временно осталось более 500 домов.

На месте уже работают ремонтные бригады, привлечены более сотни специалистов. Завершение работ и возобновление газоснабжения, предварительно, планируется 26 ноября до конца суток, отметили в КГГА.

"В случае изменений или получения дополнительной информации – сообщим отдельно", – говорится в сообщении.

29 октября стало известно, что Киев решил начать отопительный сезон на две недели позже, чем в прошлом году.

25 ноября КГВА сообщила, что в столице ухудшилось качество воздуха – очаг загрязнения фиксируется на левом берегу.