У Святошинському районі Києва сталася аварія на об'єкті газопостачання: без газу 500 будівель

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У понеділок, 25 листопада, у Святошинському районі столиці сталася аварія на об'єкті газопостачання. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За даними КМДА, без газу тимчасово залишилися понад 500 будівель.

На місці вже працюють ремонтні бригади, залучено понад сотню фахівців. Завершення робіт та відновлення газопостачання, попередньо, планується 26 листопада до кінця доби, зазначили в КМДА.

"У разі змін чи отримання додаткової інформації – повідомимо окремо", – йдеться у повідомленні.

29 жовтня стало відомо, що Київ вирішив розпочати опалювальний сезон на два тижні пізніше, ніж торік.

25 листопада КМВА повідомила, що в столиці погіршилася якість повітря – осередок забруднення фіксується на лівому березі.