В центре Киева идет контрразведывательная отработка: фото
В правительственном квартале и возле него в Печерском районе Киева проводятся контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, объясняя видимое присутствие правоохранителей на улицах и на различных объектах.
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Заявленная цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных гособъектов и повышение безопасности охраняемых лиц.
Проходит осмотр территории и отдельных помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и прочего.
Также проводится проверка граждан в правительственном квартале, усилены режимные мероприятия в Печерском районе.
"Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения: возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей", – подчеркнули в СБУ.
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