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В центре Киева идет контрразведывательная отработка: фото

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 09:54
В центре Киева идет контрразведывательная отработка: фото - Фото
Фото: СБУ

В правительственном квартале и возле него в Печерском районе Киева проводятся контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, объясняя видимое присутствие правоохранителей на улицах и на различных объектах.

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Заявленная цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных гособъектов и повышение безопасности охраняемых лиц.

Проходит осмотр территории и отдельных помещений, офисов, мест общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и прочего.

Также проводится проверка граждан в правительственном квартале, усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

"Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения: возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей", – подчеркнули в СБУ.

Читайте также: Реформа СБУ по усилению контрразведки: аргументы за и против законопроекта №7684-д 

Євген Пилипенко
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война сбу обыск правительственный квартал контрразведка
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