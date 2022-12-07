СБУ проверяют более десятка объектов УПЦ МП в трех областях – фото
Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия на 13 объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
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Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб и для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира", сообщает СБУ.
Служба сообщила, что проверяются следующие монастыри, епархии и другие церковные учреждения:
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ МП;
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП
- Успенский собор УПЦ (Херсон);
- Управление Черкасской епархии УПЦ;
- Свято-Михайловский кафедральный собор (Черкассы);
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (Черкассы);
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район);
- Храм Андрея Первозванного (Черкассы);
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);
- религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);
- Каневский Успенский собор (Канев Черкасского района).
- 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.
- Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.
- На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.
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