СБУ проверяют более десятка объектов УПЦ МП в трех областях – фото

Служба безопасности Украины сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия на 13 объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

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Мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб и для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира", сообщает СБУ.

Служба сообщила, что проверяются следующие монастыри, епархии и другие церковные учреждения:

- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ МП;

- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ МП

- Успенский собор УПЦ (Херсон);

- Управление Черкасской епархии УПЦ;

- Свято-Михайловский кафедральный собор (Черкассы);

- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (Черкассы);

- Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань);

- Георгиевский женский монастырь (Уманский район);

- Храм Андрея Первозванного (Черкассы);

- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);

- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);

- религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы);

- Каневский Успенский собор (Канев Черкасского района).

2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Сергій Бережний

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