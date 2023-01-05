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Реформа СБУ по усилению контрразведки: аргументы за и против законопроекта №7684-д

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 09:51
Реформа СБУ по усилению контрразведки: аргументы за и против законопроекта №7684-д - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Принятие нового закона о контрразведывательной деятельности должно помочь СБУ более эффективно защищать Украину и противодействовать российским спецслужбам. Однако замечания есть у представителей общественного сектора. Об этом говорится в материале LIGA.net о роли спецслужбы в войне и ее реформе.

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Сотрудник СБУ Богдан рассказывает, что нынешняя редакция закона значительно усложняла работу СБУ в первые дни войны.

"Нынешний закон о контрразведке был написан в мирное время для мирного времени. Никакой нормы, которая позволила бы нам перейти на военные рельсы, там нет", – говорит он LIGA.net.

Новый законопроект №7684-д позволит проводить контрразведывательные мероприятия в районе боевых действий без решения суда – по разрешению руководителя. Также регламентируется проведение контрразведывательных опросов, в частности, в отношении должностных лиц в оборонной отрасли и чиновников. Именно такой опрос позволил в начале года разоблачить работавшую в Кабмине агентуру.

В случае принятия закона СБУ также сможет с разрешения генпрокурора проверять и нардепов. В спецслужбе убеждают: если бы такие нормы были введены раньше, то подозреваемые в госизмене депутаты вроде Андрея Деркача были бы разоблачены заранее.

В СБУ рассчитывают, что законопроект будет принят парламентом в ближайшее время, и убеждены: он позволит гораздо эффективнее бороться со шпионами, предателями и агентами РФ, а значит – ускорит победу.

В то же время замечания есть у общественного сектора. Законопроект выводит основную деятельность СБУ из уголовно-процессуального процесса, но не создает никакого действенного механизма контроля, говорит LIGA.net эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

Суд не будет иметь четких критериев, по которым сможет принять решение о разрешении/запрете прослушивания, говорится в статье. Также нет никакой ответственности субъекта СБУ за игнорирование парламентского комитета. Отсутствие контроля порождает риски, объясняет Яворский.

"Эти полномочия могут быть использованы не только против России, но и против политических оппонентов и бизнеса. В "разработку" можно взять любого человека. И у такого человека не будет никакого механизма защиты. Он не сможет оспорить незаконные действия СБУ в суде", – говорит эксперт.

Детальнее о реформе и роли СБУ в войне с Россией читайте в материале LIGA.net: СБУ помогла выиграть битву за Киев и предотвратила "русский мир" в Бессарабии: неизвестные детали

Марко Сировой
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сбу контрразведка реформа №7684-д
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