В центре Киева произошел обвал стены во время ремонтных работ: один погибший
В Печерском районе Киева во время проведения ремонтных работ опорной стены для удержания грунта произошел обвал, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
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По данным КГВА, еще один человек травмирован в результате обвала, он госпитализирован.
Сейчас проводятся работы по разбору завала.
- Под утро 11 декабря россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Разрушение зафиксировано в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район).
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