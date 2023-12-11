Ракетний удар по Києву. З'явилися фото наслідків та руйнувань у Бортничах

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

З'явилися фотографії наслідків ракетного удару російських окупантів по Києву під ранок 11 грудня. Відповідні знімки опублікував голова Дарницької районної державної адміністрації Микола Калашник.

За його словами, руйнування зафіксовано у мікрорайоні Бортничі.

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Він зазначив, що на місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчі групи.

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Раніше стало відомо, що росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Атака здійснювалася з території Брянської області Росії, протиповітряна оборона збила всі цілі.

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Руйнування в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Вночі 8 грудня росіяни завдали шість ударів ракетами С-300 по Харкову, є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі.

У ніч на 5 грудня було зафіксовано 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах.

Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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