Ракетный удар по Киеву. Появились фото последствий и разрушений в Бортничах
Появились фотографии последствий ракетного удара российских оккупантов по Киеву под утро 11 декабря. Соответствующие снимки опубликовал глава Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник.
По его словам, разрушения зафиксированы в микрорайоне Бортничи.
Он отметил, что на местах работают спасатели, взрывотехники и следственные группы.
Ранее стало известно, что россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.
Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная обороны сбила все цели.
Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.
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