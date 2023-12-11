Ракетный удар по Киеву. Появились фото последствий и разрушений в Бортничах

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Появились фотографии последствий ракетного удара российских оккупантов по Киеву под утро 11 декабря. Соответствующие снимки опубликовал глава Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник.

По его словам, разрушения зафиксированы в микрорайоне Бортничи.

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Он отметил, что на местах работают спасатели, взрывотехники и следственные группы.

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Ранее стало известно, что россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Атака осуществлялась с территории Брянской области России, противовоздушная обороны сбила все цели.

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Разрушения в Бортничах (Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram)

Ночью 8 декабря россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, которые получали хлеб.

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