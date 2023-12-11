У центрі Києва стався обвал стіни під час ремонтних робіт: один загиблий – фото

Відомо про одного загиблого й одного травмованого. Обвал стався у Печерському районі

Фото - Facebook нардепки від Слуги народу Анни Пуртової

У Печерському районі Києва під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними КМВА, ще один чоловік травмований в результаті обвалу, його госпіталізовано.

Зараз проводяться роботи з розбору завалу.

ДОПОВНЕНО О 15:20. Поліція Києва повідомила, що отримала інформацію про травмування людей і загибель будівельника. На місці працюють правоохоронці і медики.

Поліцейські з’ясовують обставини події, після чого буде вирішуватися питання щодо кваліфікації події.

Фото – Нацполіція

ДОПОВНЕНО О 15:35. За даними КМДА, подія сталася на вул. Лютеранська, 7/10.

Замовником капремонту є Печерська райдержадміністрація, підрядник – ТОВ "ЛКБУД". Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН". Роботи виконували чотири працівники підрядної організації.

ДОПОВНЕНО О 16:10. Київська міська прокуратура повідомила, що почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Санкція статті передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Під ранок 11 грудня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Руйнування зафіксовано у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район).

Читайте також: У Києві можуть запустити човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" – КМДА