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Власти Киева усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19

07.05.2021, 17:05
Власти Киева усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19 - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

По данным Министерства здравоохранения, в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек. Киевская городская государственная администрация усилила контроль за использованием вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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В письме указано, что вакцинация проводится среди возрастной группы 65 лет и старше, а также граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации (военнослужащие, врачи, правоохранители и так далее).

Также сообщается, что встречаются случаи вакцинации лиц, которые не входят в приоритетные группы. Директорам лечебных учреждений была доведена информация, что медики, которые проводят вакцинацию, должны ознакомиться с этими требованиями "под подпись".

По состоянию на 6 мая, в Киеве привиты 24 370 человек.

Станислав Стороженко
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киев вакцинация КГГА коронавирус COVID-19
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