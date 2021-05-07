Власти Киева усилили контроль за использованием вакцины от COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, в столице среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек. Киевская городская государственная администрация усилила контроль за использованием вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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В письме указано, что вакцинация проводится среди возрастной группы 65 лет и старше, а также граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации (военнослужащие, врачи, правоохранители и так далее).

Также сообщается, что встречаются случаи вакцинации лиц, которые не входят в приоритетные группы. Директорам лечебных учреждений была доведена информация, что медики, которые проводят вакцинацию, должны ознакомиться с этими требованиями "под подпись".

По состоянию на 6 мая, в Киеве привиты 24 370 человек.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8404 новых случая коронавируса.

Глава Минздрава Степанов заявил, что Украина рассчитывает на увеличение поставок вакцины Novavax до 15 млн доз.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, в мае в Украине начнут прививать второй дозой вакцины от коронавируса.

Станислав Стороженко

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