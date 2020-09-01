Вместо уволенного Слончака. Кличко подписал распоряжение о назначении нового заместителя

Новым замом главы Киевской городской госадминистрации теперь уже официально стал депутат Киевского горсовета Александр Харченко

Вчера, 31 августа, мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о назначении внефракционного депутата местного горсовета Александра Харченко своим заместителем. Текст распоряжения был опубликован сегодня на официальном портале Киевского городского совета.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Официально Харченко приступил к выполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня. Как отмечается в распоряжении, выслуга лет у нового заместителя Кличко отсутствует.

СПРАВКА. Выслуга лет — период трудовой деятельности, который исчисляется годами и дает право на пенсию или определенные льготы. В том числе, право на пенсию по выслуге лет есть у: военных и правоохранителей, сотрудников авиации, госслужащих, таможенников, судей, прокуроров, а также отдельных категорий служащих.

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.