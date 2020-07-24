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У Кличко появился новый заместитель: что о нем известно

24.07.2020, 11:51
У Кличко появился новый заместитель: что о нем известно - Фото
Александр Харченко (фото - kmr.gov.ua)

Александр Харченко будет координировать работу департамента коммунальной собственности Киева

Александр Харченко назначен заместителем мэра столицы по вопросам самоуправленческих полномочий . Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Вчера на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение  Харченко.

В пресс-службе уточнили, что Харченко будет координировать работу департамента коммунальной собственности Киева и выстраивать направление правовой политики.

Новый заместитель мэра столицы отметил, что намерен способствовать развитию местного самоуправления в Киеве.

СПРАВКА. Харченко по образованию - юрист, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию  им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение.  В 2003 году работал помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры. Позже - начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма" "Защита" и ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие".

С 2006 до 2020 года занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 года - начальник юридического управления ООО "ОвручГазАвто". Депутат Киевского горсовета.

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Арина Толина
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