У Кличко появился новый заместитель: что о нем известно

Александр Харченко назначен заместителем мэра столицы по вопросам самоуправленческих полномочий . Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Вчера на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты согласовали назначение Харченко.

В пресс-службе уточнили, что Харченко будет координировать работу департамента коммунальной собственности Киева и выстраивать направление правовой политики.

Новый заместитель мэра столицы отметил, что намерен способствовать развитию местного самоуправления в Киеве.

СПРАВКА. Харченко по образованию - юрист, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. В 2003 году работал помощником прокурора Нежинской межрайпрокуратуры. Позже - начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма" "Защита" и ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие".

С 2006 до 2020 года занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 года - начальник юридического управления ООО "ОвручГазАвто". Депутат Киевского горсовета.