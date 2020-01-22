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Врача, который получил $22 000 взятки, оштрафовали на 8500 грн

Врача, который получил $22 000 взятки, оштрафовали на 8500 грн - Фото
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
22.01.2020, 12:18

Всего у трансплантолога изъяли почти $1 млн

Соломенский райсуд Киева признал виновным руководителя отдела Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова в получении неправомерной выгоды за трансплантацию печени. Об этом говорится в решении суда.

В документе не раскрывают фамилии врача. Издание Судебный репортер сообщает, что речь идет о хирурге Олеге Котенко. В редакции называют его "единственным в стране хирургом, который проводит трансплантацию печени". 

Следствие установило, что медик сначала требовал у пациента взятку в размере $100 за консультацию. После того, как больному поставили диагноз рак печени, врач потребовал у него $30 000 за трансплантацию органа и послеоперационное лечение. При этом он отмечал, что без лечения пациент может умереть.

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5 сентября 2019 года врач провел операцию. Во время послеоперационной терапии он напоминал пациенту о "долге за спасенную жизнь". Тот сначала принес медику $2000, а затем и $20 000. Общая сумма взятки составляла 545 360 гривень. В октябре доктора задержали.

Врач пошел на сделку с прокурором и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8500 гривень штрафа.

Фамилии врача больше нет в списке сотрудников отдела на сайте института.

  • 4 октября 2019-го трансплантолога задержали на получении взятки $20 000. Из его кабинета изъяли более $60 000, из банковской ячейки - еще $840 000.

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