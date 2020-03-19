Второй день без метро в Киеве. Штурм автобусов и очереди на маршрутки: видео

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Позавчера, 17 марта, в Киеве закрыли метро в рамках противодействия наступающей эпидемии нового коронавируса. Как столица уже второй день живет без метро - в материале ниже.

Наземный общественный транспорт продолжает работу, однако введено ограничение на количество пассажиров - не больше 10 в маршрутках, и не более 20 в автобусах/трамваях/троллейбусах. Еще вчера в МВД заявили, что контролировать соблюдение санитарных норм в общественном транспорте будут сотрудники Нацполиции.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовано видео очевидца, который запечатлел длинную очередь на одной из остановок в столице.

По данным украинского РБК, в Киеве возле станции метро "Черниговская" люди штурмовали автобусы, а полицейские пытаются контролировать соблюдение норм. "Один автобус люди остановили, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь", - говорится в сообщении.

Также в прямом эфире телеканала hromadske можно было увидеть длинные очереди в автобус №118. Полицейские также не пускали в него более 20 человек.

LB сообщает, что на конечной автобуса №220, едущего с левого берега на правый, люди выстраивались в очереди, растянувшиеся на десятки метров: "Людей пускают по одному через передние двери, чтобы обеспечить "карантинную" норму в 20 человек на автобус".

Ранее в КГГА заявляли, что не станут пускать людей в общественный транспорт без медицинских масок, однако не все пассажиры соблюдают эту норму.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Позавчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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