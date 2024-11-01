Вымогали у ветерана $5000. Прокуратура сообщила о задержании врача и военного
В Киеве разоблачены врач и военнослужащий, которые, по версии следствия, вымогали у ветерана боевых действий $5000. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Врачу Свято-Михайловской клинической больницы столицы и военнослужащему объявили о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством.
По данным следствия, подозреваемые с неустановленными должностными лицами Центральной медико-социальной экспертной комиссии №1 Киева были привлечены к схеме получения неправомерной выгоды за установление ветерану боевых действий третьей группы инвалидности сроком на два года. А в дальнейшем ему должны были изготовить необходимые документы для назначения второй группы инвалидности пожизненно.
Подозреваемые заявили ветерану, что он должен уплатить $5000, пока будут готовиться документы для оформления второй группы. В случае отказа уплатить денежные средства ему будет аннулирована уже назначенная группа инвалидности.
В ходе следствия установлено, что военнослужащий в 2023 году самовольно покинул воинскую часть и незаконно находится за ее пределами. Обстоятельства совершения им этого преступления будут исследованы в ходе досудебного расследования.
Правоохранители задержали подозреваемых после получения денежных средств. В ходе обыска у врача изъяли 46 000 грн, почти $87 000 и 4500 евро, а также черновые записи и печати медицинских учреждений Киева.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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