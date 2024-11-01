Вимагали з ветерана $5000. Прокуратура повідомила про затримання лікарки й військового

Слідчі дії (Фото: ОГП)

У Києві викрито лікарку та військовослужбовця, які, за версією слідства, вимагали з ветерана бойових дій $5000. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Лікарці Свято-Михайлівської клінічної лікарні столиці та військовослужбовцю повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням.

За даними слідства, підозрювані з невстановленими посадовцями Центральної медико-соціальної експертної комісії №1 Києва були залучені до схеми щодо одержання неправомірної вигоди за встановлення ветерану бойових дій третьої групи інвалідності терміном на два роки. А надалі йому мали виготовити необхідні документи для призначення другої групи інвалідності довічно.

Підозрювані заявили ветерану, що він повинен сплатити $5000, поки будуть готуватися документи для оформлення другої групи. У разі відмови сплатити кошти йому буде анульована вже призначена група інвалідності.

Під час слідства встановлено, що військовослужбовець у 2023 році самовільно залишив військову частину та наразі незаконно перебуває поза її межами. Обставини вчинення ним цього злочину будуть досліджені під час досудового розслідування.

Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання коштів. Під час обшуку у лікарки вилучили 46 000 грн, майже $87 000 та 4500 євро, а також чорнові записи й печатки медичних установ Києва.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.