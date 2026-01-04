Взрыв автомобиля в Киеве квалифицирован как теракт – прокуратура

В результате взрыва в столице ранения получил военнослужащий, правоохранители квалифицировали произошедшее как теракт

Последствия взрыва в Киеве (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)

Взрыв автомобиля в Оболонском районе Киева 4 января квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Взрыв произошел во дворе жилого дома на улице Героев Днепра во время открытия багажника автомобиля. Осколочные ранения получил военнослужащий, женщина, которая находилась рядом с автомобилем, не пострадала.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту террористического акта, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Теракт на Оболони (Фото: Киевская городская прокуратура / Facebook)