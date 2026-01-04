Вибух автомобіля в Києві кваліфіковано як теракт – прокуратура
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Вибух автомобіля в Оболонському районі Києва 4 січня кваліфіковано як терористичний акт. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Вибух стався у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля. Осколкові поранення отримав військовослужбовець, жінка, яка перебувала поруч з автомобілем, не постраждала.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом терористичного акту, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
- Інцидент відбувся 4 січня. Зазначалось про наявність потерпілих після вибуху. На місце події прибули поліція, кінологи та інші служби.
