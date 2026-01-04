Вибух автомобіля в Києві кваліфіковано як теракт – прокуратура
Наслідки вибуху в Києві (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)

Вибух автомобіля в Оболонському районі Києва 4 січня кваліфіковано як терористичний акт. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Вибух стався у дворі житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля. Осколкові поранення отримав військовослужбовець, жінка, яка перебувала поруч з автомобілем, не постраждала.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом терористичного акту, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Теракт на Оболоні (Фото: Київська міська прокуратура / Facebook)
  • Інцидент відбувся 4 січня. Зазначалось про наявність потерпілих після вибуху. На місце події прибули поліція, кінологи та інші служби.
