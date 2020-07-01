Взрыв на Позняках. Помощь с документами получили 115 пострадавших - Кличко

На месте взрыва в доме на киевских Позняках (Фото: Владислав Сердюк/LIGA.net)

Для 115 пострадавших от взрыва в киевской многоэтажке мэрия оказала материальную помощь наличными в восстановлении документов. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что срочное восстановление документов необходимо для получения материальной компенсации.

Кличко также напомнил, что семьи получат от 50 000 до 100 000 гривень.

"Пакет документов на эту компенсацию уже подали 20 семей и получат средства сегодня или завтра", - сказал он и добавил, что "Киев окажет помощь с ремонтами в квартирах, которые получат пострадавшие жители".

21 июня 2020 года в Киеве взорвалась часть дома на Позняках, погибли пять человек.

погибли 25 июня президент Зеленский передал 12 семьям сертификаты на новые квартиры. По словам президента, все квартиры новые, в них будет сделан ремонт.

30 июня пострадавшие от взрыва в киевской многоэтажке заявли, что не могут попасть в новые квартиры.