Взрыв на Позняках. Помощь с документами получили 115 пострадавших - Кличко

Для 115 пострадавших от взрыва в киевской многоэтажке мэрия оказала материальную помощь наличными в восстановлении документов. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
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Он отметил, что срочное восстановление документов необходимо для получения материальной компенсации.
Кличко также напомнил, что семьи получат от 50 000 до 100 000 гривень.
"Пакет документов на эту компенсацию уже подали 20 семей и получат средства сегодня или завтра", - сказал он и добавил, что "Киев окажет помощь с ремонтами в квартирах, которые получат пострадавшие жители".