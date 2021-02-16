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За день работы новой камеры автофиксации на Дружбы народов в Киеве поймали 385 нарушителей

16.02.2021, 19:17
За день работы новой камеры автофиксации на Дружбы народов в Киеве поймали 385 нарушителей - Фото
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

За первый день работы камеры, которая фиксирует нарушения проезда по полосе общественного транспорта на бульваре Дружбы народов в Киеве, зарегистрировано 385 таких нарушений. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Там напомнили, что со вчерашнего дня камера на бульваре Дружбы народов, 36, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать также нарушения проезда по полосе общественного транспорта.

За день зафиксировано 385 таких нарушителей.

  • В начале декабря 2020 года камеру с этой функцией запустили в тестовом режиме: она фиксировала более 1000 нарушений в день.
  • До конца 2021 года Нацполиция планирует установить дополнительно 220 камер фотовидефиксации. Где установят, читайте тут.
  • Сегодня депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695 об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Вадим Ребрина
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полиция пдд
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