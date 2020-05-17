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За сутки в Киеве 59 человек заболели коронавирусом, трое умерли

За сутки в Киеве 59 человек заболели коронавирусом, трое умерли - Фото
Панорама Киева (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
17.05.2020, 11:16

Больше всего заболевших за сутки в Дарницком районе - 15, там же и наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 с начала эпидемии - 465

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 59 человек, три пациента умерли. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в Киеве 2280 подтвержденных случаев COVID-19, 48 человек умерли, 224 - выздоровели.

За сутки подтверждены 59 новых случаев, 10 из заболевших - медики. Умерло от инфекции три человека, выздоровели двое. Госпитализировано 16 пациентов, остальные лечаться на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего новых заболевших в Дарницком районе - 15, и в Соломенском районе - девять.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Дарницкий - 465 заболевших (15 за сутки);

Печерский - 408 (2);

Деснянский - 226 (3);

Днепровский - 215 (6);

Соломенский - 199 (9);

Голосеевский - 188 (4);

Оболонский - 172 (6);

Шевченковский - 153 (6);

Святошинский - 143 (6);

Подольский - 111 (2).

  • 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы.
  • На 09:00 17 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 291 человека, 514 человек умерли, 5116 пациентов выздоровели.

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