За сутки в Киеве 59 человек заболели коронавирусом, трое умерли

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 59 человек, три пациента умерли. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в Киеве 2280 подтвержденных случаев COVID-19, 48 человек умерли, 224 - выздоровели.
За сутки подтверждены 59 новых случаев, 10 из заболевших - медики. Умерло от инфекции три человека, выздоровели двое. Госпитализировано 16 пациентов, остальные лечаться на самоизоляции под контролем медиков.
Больше всего новых заболевших в Дарницком районе - 15, и в Соломенском районе - девять.
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Данные по районам:
Дарницкий - 465 заболевших (15 за сутки);
Печерский - 408 (2);
Деснянский - 226 (3);
Днепровский - 215 (6);
Соломенский - 199 (9);
Голосеевский - 188 (4);
Оболонский - 172 (6);
Шевченковский - 153 (6);
Святошинский - 143 (6);
Подольский - 111 (2).
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