За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 61 человека: карта по районам

В Киеве за сутки выявлен 61 новый случай COVID-19, днем ранее - 43. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4429 заболевших коронавирусом. За прошедшие три человека умерли от болезни, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай.
17 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском районе, 13 человек. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по восемь новых случаев COVID-19.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 750 заболевших (3 за сутки);
Печерский - 524 (8);
Деснянский - 522 (13);
Днепровский - 454 (8);
Соломенский - 416 (1);
Оболонский - 383 (8);
Святошинский - 380 (7);
Шевченковский - 350 (6);
Голосеевский - 337 (5);
Подольский - 313 (2).
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