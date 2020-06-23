За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 61 человека: карта по районам

Иллюстративное фото: needpix.com

В Киеве за сутки выявлен 61 новый случай COVID-19, днем ранее - 43. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4429 заболевших коронавирусом. За прошедшие три человека умерли от болезни, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай.

17 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском районе, 13 человек. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах - по восемь новых случаев COVID-19.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 750 заболевших (3 за сутки);

Печерский - 524 (8);

Деснянский - 522 (13);

Днепровский - 454 (8);

Соломенский - 416 (1);

Оболонский - 383 (8);

Святошинский - 380 (7);

Шевченковский - 350 (6);

Голосеевский - 337 (5);

Подольский - 313 (2).

Вчера в Волынской области ужесточили карантинные меры.

В Закарпатской области отменили ослабление карантина.

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