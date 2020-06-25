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За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 85 человек: карта по районам

За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 85 человек: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
25.06.2020, 09:39

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах

В Киеве за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19, днем ранее - 99. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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В то же время мэр города Виталий Кличко в Telegram сообщил о 81 новом заболевшем.

Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4613 заболевших коронавирусом. Умерших за прошедшие сутки нет, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай. Выздоровело за сутки 33 человека, всего - 1473.

Среди новых заболевших - трое медиков. 12 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

Данные по районам от пресс-службы Кличко (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 770 заболевших (13 за сутки);

Соломенский - 434 (12);

Оболонский - 413 (12);

Шевченковский - 368 (9);

Днепровский - 470 (8);

Деснянский - 551 (8);

Подольский - 324 (7);

Печерский - 538 (5);

Голосеевский - 349 (4);

Святошинский - 392 (3).

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Денис Юдин
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