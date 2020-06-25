За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 85 человек: карта по районам

В Киеве за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19, днем ранее - 99. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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В то же время мэр города Виталий Кличко в Telegram сообщил о 81 новом заболевшем.
Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4613 заболевших коронавирусом. Умерших за прошедшие сутки нет, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай. Выздоровело за сутки 33 человека, всего - 1473.
Среди новых заболевших - трое медиков. 12 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
Данные по районам от пресс-службы Кличко (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 770 заболевших (13 за сутки);
Соломенский - 434 (12);
Оболонский - 413 (12);
Шевченковский - 368 (9);
Днепровский - 470 (8);
Деснянский - 551 (8);
Подольский - 324 (7);
Печерский - 538 (5);
Голосеевский - 349 (4);
Святошинский - 392 (3).
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