Коронавирус. В мире продолжает расти суточная заболеваемость - динамика пандемии

Иллюстративное фото: Роман Балук

За прошедшие сутки в мире выявлено 172 383 новых случая COVID-19, сутками ранее - 162 994. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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Немного снизилось число умерших от коронавируса за сутки - 5071, днем ранее - 5465.

Всего с начала пандемии в мире коронавирус подтвердили у 9 519 482 человек, 483 959 пациентов умерли, 5 169 767 выздоровели.

Пять стран с наибольшим числом заболевших:

1. США – заболели 2 462 554 человек (+38 386 за сутки), умерли 124 281 (+808), выздоровели 1 040 605;

2. Бразилия – заболели 1 192 495 (+40 995), умерли 53 874 (+1103), выздоровели 649 908;

3. Россия – заболели 606 881 (+7176), умерли 8513 (+154), выздоровели 368 822;

4. Индия – заболели 472 985 (+16 870), умерли 14 907 (+424), выздоровели 271 588;

5. Великобритания – заболели 306 862 (+652), умерли 43 081 (+154), данные о выздоровевших не указаны.

На утро 24 июня в Украине зарегистрировали 39 014 заболевших COVID-19, из них 1051 умер, а 17 409 выздоровели.

Самая высокая суточная заболеваемость коронавирусом в Украине вчера была выявлена во Львовской, Ровенской областях и в Киеве.

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