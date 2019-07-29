Заместитель Кличко написал заявление об увольнении

Владимир Прокопив (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель мэра, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив написал заявление о прекращении полномочий, поскольку принял решение возглавить партию Европейская солидарность в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сам Прокопив заявил, что поведет команду Европейской солидарности в столичный парламент.

Вместе с тем Прокопов остается депутатом Киевсовета.

Как напомнили в пресс-службе, Прокопив в октябре 2015 во второй раз стал депутатом Киевского горсовета VIII созыва. В должности заместителя городского головы - секретаря Киевсовета находился с декабря 2015 года.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в команде президента Владимира Зеленского хотят разделить должности главы КГГА и мэра столицы. Кличко с этим не согласен.