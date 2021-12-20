Занизили цену на 700 млн грн: СБУ заявила о разоблачении махинаций с землей под Киевом

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области, когда те пытались по заниженной в 10 раз цене продать частной фирме земельные участки в Обуховском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По информации СБУ, поселковый совет продал семь земельных участков общей площадью более 26 гектаров за 55 млн грн вместо 800 млн.

Сначала чиновники якобы подговорили оценщика подделать выводы об экспертной денежной оценке земельных участков, предназначенных под застройку.

В документах стоимость отметили значительно меньше реальной. Затем поселковый совет реализовал земельные участки подконтрольной фирме, отмечает пресс-служба.

Правоохранители провели 26 обысков по адресу работы и проживания злоумышленников. В ходе обысков изъяли оригиналы документов о продаже земельных участков, первичную финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие правонарушения.

В СБУ отмечают, что идет досудебное следствие по присвоению, растрате имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением. Фигурантам грозит лишение свободы до пяти лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

В октябре 2021 года СБУ опубликовала аудиофайлы, доказывающие взяточничество депутата и чиновников Полтавского горсовета.

9 ноября 2021-го СБУ предотвратили нападение на депутата тем, что инсценировали его избиение.

Марина Тищенко

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