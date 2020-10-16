Заполнена на 100%. В еще одной больнице Киева не осталось коек для больных COVID-19

В прошлом месяце в шестой больнице развернули 200 коек для больных коронавирусом, но на сегодня мест уже нет, сказал Кличко

В шестой больнице Киева заполнены все койки для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

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По его словам, больницу с марта использовали как опорную для пациентов COVID-19. В прошлом месяце на ее базе развернули четыре инфекционных отделения на 200 коек, в том числе 12 коек интенсивной терапии. Создали 14 бригад медперсонала для работы в этих отделениях.

Однако "на сегодня в шестой больнице все койки для больных коронавирусом заполнены", сказал он.

Кличко также добавил, что на базе шестой больницы планируют обустроить новую лабораторию, в которой будут делать ПЦР-тесты на коронавирус.

15 октября сообщалось, что почти не осталось мест в Александровской клинической больнице.

За прошедшие сутки в Киеве умерло рекордное число больных COVID-19. Выявлено 455 новых заболевших.

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Марк Сировой

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