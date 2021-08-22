Завтра в Киеве запретят движение по некоторым улицам и перекроют станцию метро: карта

Завтра, 23 августа, в Киеве ограничат движение транспорта на некоторых дорогах. Также перекроют станцию метро "Золотые ворота", отменят троллейбусы и автобусы по некоторым маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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С 06:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение на ул. Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного переулка), ул. Липской (от ул. Грушевского до ул. Институтской).

Также в это время перекроют движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до ​​бульвара Шевченко), Рыльском переулке (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского переулка, при этом движение общественного транспорта разрешено), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

Движение будет ограничено на участке от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, аллее Героев Крут, Днепровском спуске, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного переулка), ул. Грушевского (от Европейской площади до ул. Садовой), Крепостном переулке, ул. Грушевского (от Крепостного переулка до ул. Мазепы), от ул. Мазепы до ул. Лаврской, от ул. Лаврской до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкой, ул. Крещатик (от бульвара Шевченко до Европейской площади), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), на Майдане (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловской, ул. Большой Житомирской ( от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовой.

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота". Из-за временного запрета движения транспорта на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа возможно приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18.

В парадах в День независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

В связи с репетициями парада движение в центре Киева перекрывали и ограничивали 18, 20 и 22 августа.

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Оксана Житнюк

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