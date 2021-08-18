Первая репетиция парада. Сегодня в центре Киева перекроют движение: список улиц и карта

Сегодня, 18 августа, в центре Киева пройдет первая репетиция парада в честь Дня независимости. В связи с этим в столице частично перекроют и ограничат движение, передает пресс-служба КГГА.

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Движение будет ограничено с 15:30 до 18:00 на таких участках:

- ул. Академика Туполева;

- проспект Победы;

- ул. Маршала Рыбалко;

- ул. Вячеслава Черновола;

- ул. Старовокзальная;

- ул. Жилянская;

- ул. Антоновича.

Также запланированы ограничения движения с 19:00 до 01:15:

- ул. Нижний Вал;

- ул. Глубочицкая;

- ул. Глубочицкий проезд;

- ул. Вячеслава Черновола;

- проспект Победы;

- ул. Старовокзальная;

- ул. Жилянская;

- ул. Антоновича.

С 15:00 до 01:15 будут перекрыты:

- ул. Большая Васильковская (от Лыбедской площади до ул. Крещатик);

- ул. Крещатик;

- ул. Михайловская (от ул. Владимирской до Майдана);

- ул. Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);

- Петровская аллея;

- Парковая дорога;

- Владимирский спуск;

- Боричев спуск;

- ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричева спуска по встречной полосе к Нижнему Валу);

- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик к ул. Владимирской).

Также с 19:00 до 20:00 в Киеве перекроют Набережное шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).

КГГА предупреждает, что 18 августа может быть приостановлено движение общественного транспорта:

- автобусов №2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

- троллейбусов №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

- трамваев №11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Кроме того, во время тренировок 18, 20 и 22 августа будет ограничен доступ к местам возле проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

В парадах примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Репетиции парада запланированы на 18, 20 и 22 августа.

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Оксана Житнюк

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