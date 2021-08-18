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Первая репетиция парада. Сегодня в центре Киева перекроют движение: список улиц и карта

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 10:15
Первая репетиция парада. Сегодня в центре Киева перекроют движение: список улиц и карта - Фото
Репетиция парада (фото - Минобороны)

Сегодня, 18 августа, в центре Киева пройдет первая репетиция парада в честь Дня независимости. В связи с этим в столице частично перекроют и ограничат движение, передает пресс-служба КГГА.

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Движение будет ограничено с 15:30 до 18:00 на таких участках:

- ул. Академика Туполева;
- проспект Победы;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Черновола;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Антоновича.

Также запланированы ограничения движения с 19:00 до 01:15:

- ул. Нижний Вал;
- ул. Глубочицкая;
- ул. Глубочицкий проезд;
- ул. Вячеслава Черновола;
- проспект Победы;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Антоновича.

С 15:00 до 01:15 будут перекрыты:

- ул. Большая Васильковская (от Лыбедской площади до ул. Крещатик);
- ул. Крещатик;
- ул. Михайловская (от ул. Владимирской до Майдана);
- ул. Грушевского (от Европейской площади до Крепостного переулка);
- Петровская аллея;
- Парковая дорога;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричева спуска по встречной полосе к Нижнему Валу);
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик к ул. Владимирской).

Также с 19:00 до 20:00 в Киеве перекроют Набережное шоссе (от Днепровского спуска к ул. Набережно-Крещатицкой).

КГГА предупреждает, что 18 августа может быть приостановлено движение общественного транспорта:

- автобусов №2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
- троллейбусов №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;
- трамваев №11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Кроме того, во время тренировок 18, 20 и 22 августа будет ограничен доступ к местам возле проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

  • В парадах примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.
  • Репетиции парада запланированы на 18, 20 и 22 августа.

Читайте также: Таран о параде 24 августа: "Совковости" и тяжелой техники не будет. Фото и видео репетиции 

Оксана Житнюк
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