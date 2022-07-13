Завтра возобновляется движение по мосту через реку Ирпень. В июне его уничтожила молния

С завтрашнего дня, 14 июля, возобновится проезд по мосту через реку Ирпень, который был разрушен в результате удара молнии 29 июня. Об этом сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный.

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Он отметил, что две недели не было проезда через мост в Демидове, из-за чего людям было неудобно и сложно добираться домой и на работу.

"Завтра восстанавливается полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось", – сообщил Подкурганный.

После удара молнии мост выглядел так:

29 июня в Вышгородском районе возле села Демидов был разрушен мост через реку Ирпень, в результате чего погиб один человек. Причиной разрушения моста стала детонация из-за молнии.

Оксана Житнюк

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