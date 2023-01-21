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21.01.2023, 10:16

Киев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фото

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Киев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фото
Киев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фото
Киев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фотоКиев. СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе – фото

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в Деснянском районе Киева, в частности в Лесном массиве. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Вместе с СБУ работают Нацполиция, Военная служба правопорядка и Нацгвардия. Цель мероприятий – усилить защиту критической инфраструктуры от диверсий и повысить безопасность граждан.

В Деснянском районе могут ограничивать проход и проезд по улицам, проверять документы и осматривать автомобили. Также будут осмотрены территории и помещения общего пользования на наличие запрещенных предметов.

СБУ просит граждан отнестись с пониманием к этим мерам, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать комендантский час.

  • 20 января СБУ сообщила, что под Киевом взяли соратницу коллаборанта Стремоусова за пропаганду "русского мира".

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Теги: киев, сбу, деснянский район, лесная, контрразведка, лесной массив
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