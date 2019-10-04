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04.10.2019, 16:30

Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем

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Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем
Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантемЦветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем

В этом году к традиционному осеннему фестивалю хризантем дизайнеры подготовили композиции на тему созвездий

На Певческом поле в Киеве с 4 по 27 октября проходит фестиваль хризантем "Цветочное созвездие". Об этом сообщает пресс-служба Киевзеленстроя в Facebook.

Дизайнеры из десяти районов столицы представили свои работы, посвященные звездному небу, использовав в них более 20 000 цветов. В фантазийных композициях можно увидеть созвездия Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца и Пегаса.

Еще более 5 000 хризантем украшают территорию Певческого поля.

Поскольку световой день становится короче, оформители добавили настоящих "огоньков" - в вечерний час цветочные композиции будут подсвечиваться.

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Теги: выставка хризантем, певческое поле, выставка цветов
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