Цветочные созвездия: в Киеве открылась выставка хризантем

На Певческом поле в Киеве с 4 по 27 октября проходит фестиваль хризантем "Цветочное созвездие". Об этом сообщает пресс-служба Киевзеленстроя в Facebook.

Дизайнеры из десяти районов столицы представили свои работы, посвященные звездному небу, использовав в них более 20 000 цветов. В фантазийных композициях можно увидеть созвездия Золотой и Летучей рыбы, Гончих Псов, Дракона, Райской птицы, Кита, Близнецов, Стрельца, Феникса, Живописца и Пегаса.

Еще более 5 000 хризантем украшают территорию Певческого поля.

Поскольку световой день становится короче, оформители добавили настоящих "огоньков" - в вечерний час цветочные композиции будут подсвечиваться.