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09.05.2019, 12:59

В Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фото

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В Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фото
В Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фото
В Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фотоВ Киеве "Бессмертному полку" противостоят "Мстители" и Халк: фото

В Киеве представители Демократической сокиры вышли на контр-акцию

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Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне параллельно с шествием-аналогом российского "Бессмертного полка" в Киеве проходит марш под названием "Бессмертный Грут". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Акция организации Демократическая сокира началась в 9:00 и продлится до 13:00. Ее целью является противодействие пропагандистским акциям оккупантов РФ на территории Украины.

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Они держат в руках портреты персонажей комиксов Marvel, сериала "Игра престолов", а также других голливудских героев и политиков, в частности Дмитрия Яроша, "темнокожего" диктатора Иосифа Сталина и Рейгана. Представители Демсокиры скандировали: "Мстители с народом!", "Север помнит!", "Валар Моргулис - превыше всего!".

"Бессмертный полк" - это пропагандистская акция страны-агрессора. Мы не забываем своих мертвых, и для того, чтобы не забывать, нам не нужны демонстративные марши под кремлевские телекамеры с политиками-реваншистами во главе", - сказано на странице организаторов в Facebook.

Как сообщает Укринформ, полиция стали кордоном между участниками двух акций. Представители Демсокиры с флагами организации стоят за изгородью неподалеку от Национального транспортного университета и поют украинские песни.

Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.

LIGA.net публикует фоторепортаж с шествия-аналога "Бессмертного полка", на котором замечены нардепы.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Бессмертный полк, день победы над нацизмом во Второй мировой войне, киев, 9 мая, шествие, демократическая сокира
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