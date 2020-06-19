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19.06.2020, 14:57

В Киеве открыли цветочное сафари - фото

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В Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фото
В Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фото
В Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фотоВ Киеве открыли цветочное сафари - фото

На Певческом поле появился уголок дикой природы из цветов

Сегодня на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле" открыли летнюю выставку цветов. Главные герои - более 30 "цветочных" видов животных, среди которых тигры, львы, носороги и тому подобное. Об этом сообщили в КГГА.

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Выставка продлится с 10:00 до 20:00 без выходных до 26 июля.

На территории парка действуют определенные ограничения, связанные с карантином. В частности, посетители будут допускаться на территорию парка только в защитной маске, также будет проводиться контроль количества посетителей.

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Теги: киев, певческое поле, выставка
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