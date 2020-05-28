В Киеве открыли выставку инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес": фото

В столичном парке Победа открыли выставку из цветочных инсталляций по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.

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На выставке посетителей ожидают пять локаций с различными арт-объектами и тематическими фотозонами.

Для создания цветочных экспонатов было использовано более 50 000 цветов. Работа продолжалась больше двух месяцев. Над созданием экспозиции трудились 40 специалистов.

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