В Киеве открыли выставку инсталляций из цветов "Алиса в стране чудес": фото

В столичном парке Победа открыли выставку из цветочных инсталляций по мотивам произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
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На выставке посетителей ожидают пять локаций с различными арт-объектами и тематическими фотозонами.
Для создания цветочных экспонатов было использовано более 50 000 цветов. Работа продолжалась больше двух месяцев. Над созданием экспозиции трудились 40 специалистов.
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