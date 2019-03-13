В Киеве установят домики для бездомных котов: фото

В Киеве благотворительный проект Котохата установит деревянные домики для бездомных котов. Волонтеры уже начали принимать заявки от киевлян, говорится на странице проекта в Facebook.

Всего в этом году проект планирует установить 18 объектов в Киеве.

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Каждый такой домик вмещает, по словам волонтеров, до 10 животных и выдерживает температуру до -10° C.

Проект предлагает всем, кто хочет, чтобы такой домик появился на его улице, заполнить анкету. Если предложенная местность будет отвечать критериям проекта, волонтеры обещают "сделать все возможное, чтобы коты, которым вы хотите подарить дом, получили его как можно быстрее".

По условиям проекта, после установки домика его необходимо поддерживать в чистом состоянии и обеспечивать водой и пищей.