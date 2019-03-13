Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 16:08

В Киеве установят домики для бездомных котов: фото

1 / 6
В Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фото
В Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фото
В Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фотоВ Киеве установят домики для бездомных котов: фото

Каждый такой домик вмещает до 10 животных и выдерживает температуру до -10° C

Реклама
Реклама

В Киеве благотворительный проект Котохата установит деревянные домики для бездомных котов. Волонтеры уже начали принимать заявки от киевлян, говорится на странице проекта в Facebook.

Всего в этом году проект планирует установить 18 объектов в Киеве.

Реклама

Каждый такой домик вмещает, по словам волонтеров, до 10 животных и выдерживает температуру до -10° C.

Проект предлагает всем, кто хочет, чтобы такой домик появился на его улице, заполнить анкету. Если предложенная местность будет отвечать критериям проекта, волонтеры обещают "сделать все возможное, чтобы коты, которым вы хотите подарить дом, получили его как можно быстрее".

По условиям проекта, после установки домика его необходимо поддерживать в чистом состоянии и обеспечивать водой и пищей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: животные, кот, котохата
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
Очевидцы в Польше засняли падение истребителя МиГ-29: фото, видео
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
В США 13-летний школьник построил дома термоядерный реактор: фото
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото
Николаевские чиновники попали в скандал с раздетыми детьми: фото
Материалы по теме
Во Львове подростки выбросили с 9 этажа кошку: фото, видео
Происшествия Во Львове подростки выбросили с 9 этажа кошку: фото, видео
В Италии кот получил 1,5 млн евро в наследство
Общество В Италии кот получил 1,5 млн евро в наследство
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Киеве установят домики для бездомных котов: фото
В Киеве установят домики для бездомных котов: фото
В Нигерии дети заблокированы под завалами рухнувшей школы: видео
В Нигерии дети заблокированы под завалами рухнувшей школы: видео 15:28
Вышел трейлер комедии "Пустопляс" с МакКонахи и Снуп Догом: видео
Вышел трейлер комедии "Пустопляс" с МакКонахи и Снуп Догом: видео 14:47
Слiдство: Подсудимый за Майдан топ-чиновник МВД до сих пор служит
Слiдство: Подсудимый за Майдан топ-чиновник МВД до сих пор служит 13:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 