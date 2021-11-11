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Футбол. Сегодня сборная Украины играет с Болгарией – где и во сколько смотреть матч видео

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 09:48
Украина - Болгария (афиша - пресс-служба УАФ)
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Футбол. Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн
Футбол. Украина vs Босния и Герцеговина – где и когда смотреть матч онлайн

Сегодня сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче с Болгарией.

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Игра пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Онлайн трансляцию матча Украина – Болгария можно посмотреть в четверг, 11 ноября, в 19:30 на канале Футбол 1 и сервисе OLL.TV. Также игру покажут в записи на канале ТРК Украина в 23:20.

Сборная Украины проводила последние матчи в начале октября. В отборе на Чемпионат мира-2022 желто-синие обыграли Финляндию (1:2), сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Украинцы занимают второе место в группе D отбора на ЧМ-2022.

В отличие от октября, главный тренер Александр Петраков вызвал на ноябрьский сбор полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского, с которым у него были разногласия. Также приглашение в первую команду страны получил "динамовец" Денис Гармаш – в последнее время он выступал за киевский клуб на нетипичной для себя позиции форварда и отметился несколькими голами.

Главная потеря сборной – травма основного левого защитника Виталия Миколенко. Петраков сообщил в эфире канала Футбол 1, что эту позицию могут закрыть Эдуард Соболь ("Брюгге"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити") или Николай Матвиенко ("Шахтер").

Сборная Болгарии последние игры также проводила в октябре. В отборе на ЧМ-2022 болгары проиграли Литве (3:1) и победили Северную Ирландию (2:1). Болгария занимает третье место в группе С и утратила шансы на выход на ЧМ-2022.

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом в матче с Болгарией. На ее победу принимают ставки с коэффициентом около 1,5. На победу болгар – 6,3.

  • После игры с Болгарией, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Поединок пройдет в Зенице, неподалеку от Сараево. 

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Марк Сировой
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